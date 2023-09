Innerhalb weniger Minuten hat ein unbekannter Täter am Freitagabend in Glauchau etliche Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 20:45 Uhr und 20:52 Uhr Ort am dortigen Goetheweg. Der Mann konnte unerkannt entkommen.