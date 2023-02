Durch einen Großbrand kommt es in Limbach-Oberfrohna zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Regionalleitstelle Zwickau mitteilte, kann eine Gesundheitsgefährdung durch den Rauch und sogenannten Rauchniederschlag nicht ausgeschlossen werden. Alle Personen, die sich in der Nähe der Brandstelle aufhalten, werden gebeten, ins Haus zu gehen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgestellt werden. Wer im Auto unterwegs ist, sollte das Gebiet weiträumig umfahren. Wer dennoch in der Nähe ist, sollte seine Autobelüftung auf "Umluft" schalten.