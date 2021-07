Der Sonderpreis "Sachsen gründet - Start-up 2021" des Sächsischen Gründerpreises geht in diesem Jahr nach Werdau. Das hat eine Online-Abstimmung ergeben. Die Firma Casida, die Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Naturkosmetik herstellt, kann sich über 60.000 Euro als Medialeistung freuen. Das sind Anzeigen und/oder Onlinewerbemittel, wie zum Beispiel Banner oder Anzeigen in den beteiligten Zeitungen. Die Preisverleihung findet am Freitag in der Gläsernen VW-Manufaktur in Dresden statt.