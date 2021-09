Die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" will mit öffentlichen Morddrohungen auf Wahlplakaten offenbar Stimmung gegen die Grünen machen. Laut sächsischem Landesverband der Grünen hat die rechtsextreme Partei in der Nacht zu Montag in Zwickau Plakate mit dem Slogan "Hängt die Grünen" angebracht. Sie seien gezielt über Wahlplakaten von Bündnis 90/Die Grünen und dem Grünen-Direktkandidaten Wolfgang Wetzel platziert worden, teilte der Landesverband in Dresden mit.

Es sei nicht klar, "wer konkret angesprochen wird". Es könne sich sowohl um Politiker als auch um Wähler der Partei handeln, heißt es in dem Zeitungsbericht. Dem Bericht zufolge versucht die rechtsextreme Partei "Der III. Weg" derzeit auch in Bayern mit ähnlichen Parolen Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. In München hätte die Polizei die Plakate aber abgehängt. Erstmals treten die Neonazis mit einer Landesliste in beiden Ländern zur Bundestagswahl am 26. September an.