Auf einer Wiese im Zwickauer Osten wurde am Dienstag der erste Spatenstich für den Neubau eines Studentenwohnheimes gesetzt worden. In Sichtweite des bisherigen Wohnheims, eines DDR-Plattenbaus aus den 1970er Jahren entsteht der Ersatzbau. Eine Sanierung des Altbaus sei keine Alternative gewesen, sagt die Geschäftsführerin des Studentenwerks Chemnitz-Zwickau, Anja Schönherr: "Das war unser größter Problemfall, weil die vorhandenen Grundrisse so keine wirtschaftliche Sanierung zugelassen hätten." Der bauliche Zustand des alten, nie sanierten Gebäudes sei mittlerweile so schlecht, dass sich eine Investition nicht gelohnt hätte.