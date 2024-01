Iris Wittke ist Spastikerin. Mit der neurologischen Krankheit, die Muskeln verhärtet, versteift und Bewegungen sowie das Gleichgewicht erschwert, lebt sie seit ihrer Geburt. Sie lernt unter Schmerzen laufen, geht an Gehhilfen zur Schule, lernt Wirtschaftskauffrau, arbeitet als Verkäuferin, heiratet, bekommt ein Kind. Die Schmerzen in den gekrümmten Beine bleiben.



Mit den Jahren werden die Einschränkungen der 1,52 Meter großen Frau beim Laufen immer größer, auch das Brennen in den Gelenken. "Ich habe das so hingenommen, dass ich im Alltag immer weniger konnte. Aber beim Blick in ein Schaufenster sah ich, wie krumm ich ging und schlurfte. Fast wie im rechten Winkel", sagt die 52-Jährige. Das habe den Anstoß gegeben, etwas zu unternehmen. Nur was?

Kann ein Kinderarzt einer 52-Jährigen helfen?

Ihre Physiotherapeutin habe sie auf die Idee gebracht: ein Arzt aus Thüringen komme einmal im Monat nach Zwickau. Ein Kinderneuroorthopäde. Warum nicht mal den um Rat fragen? "Ich also hin. Er guckt mich an und sagt: Ich glaube, ich kann Ihnen helfen." Er begleitet sie ins Universitätsklinikum Heidelberg zu vielen Untersuchungen.



Im Sommer 2023 stehen zwei OP-Teams um Iris Wittke im OP-Saal und brechen ihre beide Oberschenkel, um sie in neuem Winkel wieder anzusetzen, damit ihre Knie wieder gerade stehen. Bei der OP werden auch die Füße operiert. "Da wurde jeder einzelne Knochen einzeln gerichtet und mit einem langen Draht wieder fixiert", erklärt die Patientin.

Ich will nicht auf meine Behinderung reduziert werden. Das nervt mich so. Ich muss wieder unter Leute. Iris Wittke 51 Jahre alte Spastikerin aus Crossen

Starker Wille und Humor

Wer Iris Wittke zuhört und ausblendet, dass sie mit orthopädischen Stiefeln im Rollstuhl sitzt, merkt nicht, welche Schmerzen sie im Leben schon aushalten musste. Ihre Stimme ist tief mit weichem erzgebirgischem Klang, dazu ein kehliges Lachen, das ansteckt.



Mit wunderbarem Humor erzählt sie von ihrem Sohn Lukas, der immer über seine ungeduldige Mutter schmunzelt, über dessen Geburt im ganzen Dorf getratscht wurde. "Wie kann man so behindert nur ein Kind kriegen? Wenn der später auf die Straße läuft, wie will sie ihn beschützen?"

Bildrechte: Kathrin König

Der heute 24-Jährige lief nie alleine auf die Straße und arbeitet mittlerweile bei Volkswagen. Sie erzählt von ihrem Mann Hubert, auf den sich Iris Wittke seit 34 Jahren immer verlassen kann. Und sie regt sich über die Krankenkasse auf, weil die den Rollstuhl nur in Einzelteilen lieferte, erst die Räder und Fernbedienung, später den Stuhl an sich. "Angeblich Lieferkettenprobleme. Das kann doch alles nicht sein!"

Als die Angst kurz stärker war als die Hoffnung

An den Morgen kurz vor der Operation in Heidelberg erinnert sich die Crossenerin genau. "Ich saß im Bett und weinte. Plötzlich wollte ich die OP nicht mehr. Mein Mann hat mir unheimlich leidgetan." Ehemann Hubert habe sie fest angesehen und gesagt: "Wenn du das alles wirklich nicht willst, fahren wir wieder heim. Du entscheidest." Iris Wittke wollte nicht mehr nur im Rollstuhl sitzen, nicht mehr schlurfen und nur unter Schmerzen an Krücken gehen. "Also los."

Es gibt auch Tiefpunkte und Tränen. Aber wir bauen uns gegenseitig wieder auf. Hubert Wittke Ehemann

Erster Schritt auf einem langen Weg