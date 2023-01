Bei Praktika sei es teilweise anders, weil dort eine ganze Reihe von Auswertungsprogrammen für Messwerte und ähnliches zum Einsatz kämen. "Das heißt, bei Praktika muss man halt im Einzelnen immer mal prüfen, was geht, was geht nicht", so Kassel. Im Augenblick habe das Rechenzentrum viele Aufgaben. So müsse die Studentenverwaltung wieder hergestellt werden, damit sich Studenten zum Beispiel für eine Prüfung anmelden können. "Oder dass die Hochschule eine Rechnung überweisen kann, das ist im Augenblick eine Top-Priorität", sagt Kassel. Die anderen Systeme würden demnächst drankommen.