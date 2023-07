Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an einer 17-Jährigen in Zwickau ist ein Mann zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das Landgericht Zwickau am Dienstag mitteilte, ist zudem eine anschließende Sicherungsverwahrung gegen den 28-Jährigen angeordnet worden.

