Das Naturalienkabinett Waldenburg lädt zur traditionellen Halloween-Party ein. Zum Programm am 19. Oktober gehören Kinderschminken, eine Mini-Disco und ein Kostümwettbewerb, wie der Veranstalter mitteilt. Los geht es 14 Uhr, wo sich die kleinen Gäste in gruseliger Atmosphäre beim Kinderschminken in Schreckensgestalten verwandeln können.