In Zwickau sind am Freitag Einsatzkräfte nach einer Havarie auf der Bundesstraße 173 im Großeinsatz gewesen. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN sagte, hatte ein Sattelschlepper auf der vielbefahrenen Reichenbacher Straße seinen Auflieger verloren. Der Anhänger war mit 17 Tonnen flüssigem Sauerstoff gefüllt, der von der Feuerwehr abgepumpt werden musste. Erst dann konnte er geborgen werden.

Der Sauerstoff wurde am Freitagabend fachgerecht auf dem Flugplatz umgepumpt. Die Menschen konnten ihre Häuser dann wieder betreten. Die Reichenbacher Straße war zwischen Humboldtstraße und Olzmannstraße stundenlang komplett gesperrt. Am Fahrzeug und an der Straße entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 12.500 Euro.