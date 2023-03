Teilnehmer eines tschetschenischen Hochzeitskorsos haben sich am Sonnabendnachmittag zwischen Delitzsch und dem Mülsener Ortsteil Thurm ein gefährliches Straßenrennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, überholten sie sich mehrfach untereinander, um besonders nah an dem ersten Fahrzeug, dem Brautfahrzeug, zu sein. Auf der A4 zwischen Schmölln und Meerane sei dann ein Fahrzeug gegen die Mittelleitplanke gefahren und habe die Unfallstelle danach einfach verlassen, hieß es.

Der Autokorso fuhr den Angaben zufolge anschließend auf der B93 weiter, wo ein Auto des Korsos von zwei anderen "in die Zange genommen" wurde, wie es die Polizei beschreibt. Dabei berührten sich die Fahrzeuge. Kurz vor dem Eintreffen in der Hochzeits-Festscheune im Mülsener Ortsteil Thurm fuhr ein Fahrzeug gegen ein anderes, was dadurch wiederum in einen nahegelegenen Gartenzaun gedrückt wurde. Einsatzkräfte des Polizeireviers Zwickau und der Verkehrspolizei fanden vor Ort mehrere beschädigte Autos der Marken Mercedes und BMW vor. In einem Gebüsch wurden zudem zwei ukrainische Kennzeichen gefunden, die kurz zuvor in Chemnitz als gestohlen gemeldet wurden.