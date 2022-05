Nichts geht mehr am Wochenende auf der Weststraße in Werdau. Der 500 Meter lange Stau sorgt jedoch ein ganzes Wochenende für ausgelassene Stimmung von tausenden Frauen, Männern und Kindern auf der sonst viel befahrenen Straße. Schließlich ist keine Baustelle der Grund für den Mega-Stau, sondern das 23. IFA Oldtimertreffen.

Für Döscher ist es das erste Oldtimertreffen in Werdau, das er organisiert. "Ich bin zwar seit 2020 Chef des Museums, aber Corona hat ja solche Veranstaltungen verhindert", sagt er. "Ich konnte zwei Jahre Trockenübungen machen", fügt er lachend hinzu. Auch die Oldtimersammler hätten es kaum erwarten können. "In diesem Jahr sind wieder 418 angemeldete Fahrzeuge nach Werdau gekommen."

Die Halleschen Straßenbahnfreunde sind mit einem H6B samt Personenanhänger nach Werdau gekommen und nehmen begeisterte Fahrgäste mit. Auch der Bus kommt nur im Schritttempo voran. "Besser schlecht gefahren, als gut gelaufen", ruft ein Fahrgast beim Einsteigen. "So hat man einen schönen Überblick." An der Endhaltestelle sind Stände mit Rostbratwurst, Getränken und Eis aufgebaut - inklusive Extra-Stau und langer Warteschlange. Aber das kennen die "gelernten DDR-Bürger" ja auch noch.

Gleich fünf historische Lkw hat Uwe Ludwig, Transportunternehmer aus Sandersdorf-Brehna bei Bitterfeld, am Straßenrand in Werdau "geparkt". Sie glänzen in der Sonne und zeigen nur an ganz wenigen Stellen historische Patina. "Aber einen Preis für Originalität unserer Fahrzeuge erhalten wir nie", lacht Ludwig. "Sie sind schließlich in unserem Familienbetrieb bis zur Wende gelaufen".