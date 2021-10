Am Dienstag hat in Zwickau der 25. Internationale Automobilkongress unter dem Titel "Revolution in der Autowelt" begonnen. Den zweitägigen Kongress der IHK Chemnitz besuchen mehr als 160 Experten und Entscheider der Branche. Sie wollen unter anderem über die Zukunft der E-Mobilität, den Wasserstoffantrieb, synthetische Kraftstoffe und die Folgen für die Zulieferindustrie diskutieren. "Die Transformation in der Automobilindustrie ist in vollem Gange. Erstmals werden wir in diesem Jahr in Europa mehr als eine Million Elektrofahrzeuge absetzen", sagt Dirk Vogel vom Netzwerk der Automobil-Zulieferer (AMZ). Er betonte zugleich auch die große Bedeutung, die das Thema E-Mobilität für den Standort Sachsen habe. Das Bundesland sei damit in Deutschland Schwerpunkt in der Produktion von E-Autos. "Die Mitarbeiterzahl in der Branche in Sachsen ist dabei bisher stabil geblieben.“

Netzwerkmanager Dirk Vogel sieht Sachsen bei der Produktion von Elektroautos gut aufgestellt. Bildrechte: AMZ/Vogel