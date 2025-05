Mit dem Jutta Hipp Preis zeichnet der sächsische Jazzverband herausragende Künstlerinnen und Künstler aus. In der Kategorie Komposition geht der Preis in diesem Jahr an Marina Schlagintweit und Ensemble. Die Münchner Musikerinnen und Musiker zeichnen sich besonders durch ihre musikalische Neugier und Entdeckungslust aus, hieß es in der Jury-Begründung.

Marina Schlagintweit und ihr neunköpfiges Ensemble überzeugten mit ihren humorvollen Kompositionen. Jury-Mitglied Robert Lucaciu lobte im Gespräch mit MDR KULTUR zudem das "große handwerkliche Geschick" des Ensembles und seine "grandiose Komposition".

Improvisationspreis für Leipziger Musiker Stephan Deller

In der Kategorie Improvisation erhält den Preis der Leipziger Kontrabassist Stephan Deller mit seinem Ensemble Motusneu. Deller und sein Mitstreiter machten sich besonders durch ihre "feine Kommunikation" beim Improvisieren und ihre Ausdruckskraft verdient, so die Jury.

Lucaciu beschrieb die bemerkenswerte musikalischen Kommunikationskultur als "ein empathisches Zuhören" und "miteinander Gestalten wollen". Das Trio aus verschiedenen Generation zeichne sich durch eine Spielfreude aus, die einfach nur ansteckend sei, beschrieb Lucaciu das Ensemble Motusneu.

Jazzclub und Museum "Saxstall" erhält Ehrenpreis

Den Ehrenpreis vergibt die Jury in diesem Jahr an den Saxstall in Pohrsdorf. Aus dem Pferdestall machte Initiator Eckard Schleiermacher über Jahre hinweg ein Saxophon-Museum und einen beliebten Veranstaltungsort, der ein "überregional geschätzter Treffpunkt für Jazz- und Improvisationsmusik" sei, so die Jury in ihrer Begründung.

Er sei ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und der kulturellen Bildung, der in besonderem Maße den Ehrenpreis verdiene, hieß es weiter. "In dieser Region, wo sonst vielleicht auch eher weniger berühmte Jazzmusiker hinfinden würden, lädt Eckard ein und schafft eine hervorragende, tolle Atmosphäre", erzählte Lucaciu bei MDR KULTUR begeistert vom Saxstall.

Preisverleihung im Malzhaus Plauen

Der Jutta Hipp Preis ist mit je 3.000 Euro dotiert. Er wird im Malzhaus Plauen verliehen – in Erinnerung an die gleichnamige Leipziger Jazz-Pianistin: Jutta Hipp galt als "Europe's First Lady in Jazz". Bei den Deutschen Jazz-Festivals der 1950er-Jahre gefeiert, avancierte sie zu einer Ikone der Szene. Später geriet sie in Vergessenheit und wird heute erst nach und nach wiederentdeckt.

Jutta Hipp wurde 1925 in Leipzig geboren und trat früh in ihrer Heimatstadt auf – zunächst in illegalen Jazz-Clubs, die während der Nazizeit verboten waren. Später dann – nach Einzug der US-Truppen in Leipzig – unter anderem auch in einem der ersten Nachkriegs-Clubs.

In den 1950ern erhielt sie als erste weiße Musikerin überhaupt einen Plattenvertrag beim renommierten Musiklabel Blue Note und wagte den Sprung in die USA. Dort starb sie 2003 in New York, nachdem sie dem Jazz schon viele Jahre den Rücken zugekehrt hatte.

Namensgeberin und Jazz-Ikone Jutta Hipp in Erinnerung bringen

In der Region Sachsen haben schon immer Jazz-Musiker gelebt und sie geprägt. Jutta Hipp sei das beste Beispiel, sagt Jurymitglied Lucaciu. Das hole der Preis noch einmal ins Bewusstsein. Zudem auf die reiche künstlerische Landschaft der Jazz- und Improvisationsmusik in Sachsen aufmerksam machen.