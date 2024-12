Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Sachsen fordert Klarheit über den Fertigstellungstermin des neuen Großgefängnisses in Zwickau. Der Landesvorsitzende Thomas Porr kritisierte bei MDR SACHSEN die langjährigen Verzögerungen und appellierte an die neue Landesregierung, das Projekt deutlich zu beschleunigen. Ursprünglich sollte die Justizvollzugsanstalt (JVA) bereits vor fünf Jahren in Betrieb genommen werden.