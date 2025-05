Die JVA-Baustelle dürfe nicht zum "sächsischen BER" werden, betonte Linke-Politiker Rico Gebhardt und spielte damit auf die Kostenexplosion beim Hauptstadt-Flughafen an. Der Landtag müsse sich nicht nur mit dem weiteren Bauablauf beschäftigen, sondern auch mit der Frage, ob man an der Größenordnung der JVA Zwickau-Marienthal festhalte. Nach seinen Informationen werde die Eröffnung nicht mehr in dieser Legislaturperiode fallen.