Im Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal wird am Sonnabendvormittag eine neue Sonderausstellung eröffnet. Sie hat den Titel "Karl May und Chemnitz". Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres wollen die Ausstellungsmacher die vielfältigen Verbindungen von Karl May, Hohenstein-Ernstthal und Chemnitz beleuchten und ein Jahr lang den Besuchern präsentieren.