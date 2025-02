Vor über 30 Jahren kam Museumsdirektor André Neubert als Karl-May-Fan nach Hohenstein-Ernstthal.

Unter seiner Leitung entwickelte sich das kleine Museum zu einer modernen Forschungsstätte.

Eine neue Ausstellung im Karl-May-Haus beleuchtet die Verbindungen des Schriftstellers nach Chemnitz.

Das Geburtshaus von Karl May ist ein schmales Häuschen. Die Adress-Bezeichnung aus Mays Geburtsjahr 1842 erzählt davon: "Ernstthal, Niedergasse". Die Weberstube im Haus ist der Lieblingsort des scheidenden Museumsleiters André Neubert: Weil Karl May nicht nur Literatur-, sondern auch Alltagsgeschichte sei, betont er. Der Ort zeige, wie früher gelebt worden sei. Selbst die Rute, mit der Karl May vom Vater versohlt wurde, ist zu sehen.

Karl May und die sächsische Mund- und Lebensart

Museumsleiter André Neubert wurde 1960 in Karl-Marx-Stadt geboren. Vor mehr als drei Jahrzehnten kam er als Karl-May-Fan nach Hohenstein-Ernstthal – seitdem habe sich sein Blick auf den Abenteuer-Schriftsteller verfeinert. Zwar sei Karl May nicht unbedingt berühmter geworden, aber Diskussionen wie "Darf man noch Indianer sagen?" belebten das Geschäft.

Dem sächsischen Museumschef ist anzumerken, dass er mit der Schlitzohrigkeit Karl Mays eine ganze Menge anfangen kann. Neubert ist Sachse wie May, und die sächsische Mund- und Lebensart verbindet über die Zeiten. "Besser an der Sprache erkannt zu werden als am schlechten Charakter", sagt er. Mit dieser Lebensart hat André Neubert auch das Karl-May-Haus geleitet.

Vom Literaturmuseum zur Karl-May-Forschungsstätte

Als der studierte Historiker 1993 das Ruder übernahm, war es ein reines Literatur-Museum. Nachdem ein Begegnungszentrum und ein neues Depot dazu gebaut worden waren, ist es eine Forschungsstätte geworden – und, sagt Neubert, "auch eine pädagogische Einrichtung für die junge Generation, die mal wieder ein Buch lesen soll."

Für das neue, architektonisch moderne Depot mussten zwei alte Häuser weichen. Hier gibt es nun neue Räume und den Museumsshop, und alle Sammlungsstücke lagern seit 2022 optimal. Das sind Waffen, Kostüme, Medaillen oder 8.500 Bücher von und über Karl May. "Es gibt keine Devotionalien über Karl May, die es nicht gibt", sagt Neubert. Immer wieder werden Stücke für Sonderausstellungen als Leihgaben verschickt.

Bildrechte: Karl-May-Haus / Tittmann

Im originalen Geburtshaus, das Dank des modernen Anbaus auch barrierefrei erreichbar ist, sind Stücke und Schrift-Dokumente aus Mays Leben zu sehen, zum Beispiel Teile seines vermeintlichen Diebesgutes: eine Taschenuhr und Billardkugeln. Deswegen saß der Junglehrer May nicht nur einmal im Gefängnis, unter anderem in Chemnitz, wovon auch die neue Sonderausstellung erzählt. Insgesamt verbrachte May siebeneinhalb Jahre in Haft. Doch Neubert meint, dort habe er sich sammeln und sich aus der Misere bringen können, bevor er zum meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache wurde.