In Kirchberg im Landkreis Zwickau sind in der Nacht zum Mittwoch bei einer Auseinandersetzung mehrere Menschen leicht verletzt worden. Eine Gruppe von sechs bis sieben Unbekannten sei verbotenerweise auf ein Baugerüst an der Turnhalle des örtlichen Gymnasiums gestiegen und darauf von Zeugen angesprochen worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe die Gruppe nicht nur aggressiv reagiert, sondern auch mit Flaschen und Steinen geworfen. Dabei seien einige der Zeugen leicht verletzt worden. Die Polizei sprach auch von einer Schlägerei. Zur genauen Anzahl der Verletzten machte die Polizei keine Angaben.