Dass ihr Privathaus von der Aktion betroffen sei, greife sie an, sagte Obst. "Für mich ist insofern eine Grenze überschritten, weil meine Familie betroffen ist. Das macht ja was mit den Menschen, wenn dieser sichere Bereich des Privatgrundstücks angegriffen wird."

Der Kreisverband Zwickau der Freien Wähler verurteilte die Aktion. "Diese Grenzüberschreitung fügt dem Miteinander in unserem Land und denen, die berechtigte Forderungen zum Beispiel aus der Bauernschaft in die Öffentlichkeit tragen, schweren Schaden zu." Man fordere die Einwohnerinnen und Einwohner in der Region auf, mit deutlichen Worten in ihrem Umfeld dieser Radikalisierung Einhalt zu gebieten, hieß es in einer Mitteilung.