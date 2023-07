Es summt wild durcheinander. Doch nicht die Bienen sind hier los im AWO-Kinderhaus "Kuschelkiste" in Zwickau-Eckersbach. "Worüber haben wir letztes Mal gesprochen?", fragt Erzieherin Maria. "Welche verschiedenen Bienen es gibt", ruft Djamal. "Richtig. Und welche unterschiedlichen Bienen hat ein Bienenvolk?" Bruno meldet sich und sagt: "Soldatenbienen". "Und es gibt noch Wächterbienen", ruft Arina. Dann stimmt Erzieher Marcel die Gitarre an, die Kinder klopfen sich auf die Schenkel und klatschen in die Hände.