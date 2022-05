Wegen Reparaturarbeiten am Vorstau war im Herbst 2021 ein Großteil des Wassers in der Talsperre abgelassen worden. Seit reichlich einem Monat wird sie zwar wieder geflutet, bisher hat sie aber erst ein Drittel des ursprünglichen Füllstandes erreicht. Eine Rolle spielt dabei vor allem das trockene Frühjahr, in dem es kaum geregnet hat. Derzeit läuft laut Stadt in einer Woche nur so viel Wasser in den See wie normalerweise an einem Tag.