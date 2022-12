Nach einem Angriff auf einen 37 Jahre alten Mann in Zwickau sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr am zweiten Weihnachtsfeiertag an der Haltestelle Zentrum in der Äußeren Schneeberger Straße. Laut Polizei ging die Attacke von fünf Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren aus. Sie hätten auf ihr Opfer eingeschlagen und eingestochen und es lebensgefährlich verletzt, hieß es.



Der Mann sei anschließend in die Straßenbahn mit der Nummer 905 eingestiegen und auf der Linie 3 Richtung Neuplanitz gefahren. Erst in der Bahn habe er die schweren Stichverletzungen festgestellt. Zeugen riefen Polizei und Rettungsdienst.