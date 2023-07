Im Zwickauer Stadtrat hat eine Wahl für viel Wirbel gesorgt – nämlich die Wahl des Zwickauer Jugendbeirats. Er ist dafür da, dass auch Jugendliche sich in den Stadtrat einbringen können, etwa Anfragen stellen dürfen oder auf Probleme in der Stadt aufmerksam machen. Für diesen Jugendbeirat hatte sich in Zwickau eine 15-Jährige beworben. Sie durfte ihren Sitz jedoch nicht antreten, weil sie angeblich der sogenannten Antifa nahesteht, also der Antifaschistischen Aktion. Neu im Jugendbeirat ist dagegen ein 68-Jähriger.