Ob Sachsen wirklich alle Kliniken erhalten kann, bezweifelt die Landesvorsitzende der Linken in Sachsen, Susanne Schaper. Die gelernte Krankenschwester und Pflegewirtin sagte MDR SACHSEN: "In Lichtenstein haben Kommunalpolitiker, Ärzte und Einwohner viel für ihr Krankenhaus versucht, dafür gilt ihnen auch Dank." Doch die Linken-Politikerin sieht Bund und Land in der Pflicht, "Krankenhäuser so zu finanzieren und auch Fachkräfte angemessen zu bezahlen, dass sie in der Fläche erhalten bleiben".