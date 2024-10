Der Kreistag des Landkreises Zwickau hat auf seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die kreiseigene Pleißental-Klinik in Werdau mit Geld zu unterstützen. Die Kreisräte gaben grünes Licht für ein Darlehen in Höhe von 4,6 Millionen Euro. Das Geld, mit dem die Liquidität der Klinik in den kommenden Jahren gewährleistet werden soll, kann in Teilbeträgen abgerufen werden.