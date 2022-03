Kinderklinik am DRK-Krankenhaus Lichtenstein - Träger des Krankenhauses Lichtenstein ist die DRK Gemeinnützige Krankenhaus GmbH Sachsen mit Sitz in Chemnitz.

- Zur Gesellschaft gehört ebenfalls das DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein.

- Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein gibt es ebenfalls eine Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

- Die Kinderklinik am Lichtensteiner Krankenhaus wurde 1953 eröffnet.

- Dort stehen 30 Betten zu Behandlung von Kindern im Alter zwischen einem und 14 Jahren zur Verfügung.

- Acht Zimmer sind für die Mitaufnahme von Begleitpersonen ausgestattet.