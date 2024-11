Im Tarifstreit am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau konnte eine Einigung erzielt werden. Die nichtärztlichen Beschäftigten sollen im kommenden Jahr in zwei Stufen insgesamt elf Prozent mehr Lohn und Gehalt bekommen. Für 2026 sollen die Arbeitsentgelte noch einmal - ebenfalls in zwei Stufen - um 5,5 Prozent steigen.