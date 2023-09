Erst im vergangenen Jahr hat das Theater Plauen-Zwickau mit "JUPZ!" eine eigene Sparte für junges Publikum gegründet, um das kulturelle und theaterpädagogische Angebot für Kinder und Jugendliche in der Region weiter auszubauen. So lag es auf der Hand, auch das Wildwechsel -Festival nach Zwickau zu holen und an fünf Tagen verschiedene Gastspiel-Produktionen zu präsentieren. Die Auswahl dafür hat eine Jury aus Theaterschaffenden und Zwickauer Kindern und Jugendlichen gemeinsam getroffen.

"Wir freuen uns, beim Wildwechsel-Festival 2023 eine bunte Vielfalt an Genres und Ästhetiken zeigen zu können", sagte Jury-Mitglied Brian Völker MDR KULTUR, "sowohl Schauspielproduktionen wie etwa "All das Schöne" vom Landestheater Eisenach, als auch Figurentheater mit "So glücklich, dass du Angst bekommst" vom Theater Chemnitz. Mit "Dinge dingen", einer Produktion des Feldtheaters Berlin, ist zudem ein Objekttheaterstück im Programm, das sich explizit an taube und hörende Menschen richtet.“