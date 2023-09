Beim Wildwechsel-Theaterfestival musste die Inszenierung " Lecken " des Performance-Kollektivs Chicks* kurzfristig abgesagt werden, da zwei Wochen vor Festivalbeginn bereits zugesagte Bundesmittel zurückgezogen wurden. Der Generalintendant des veranstaltenden Theaters Plauen-Zwickau, Dirk Löschner, hat nun sein Bedauern über diesen Schritt ausgedrückt. Und mehr noch: Er kündigte für Sommer 2024 einen Schwerpunkt an, der sich in mehreren Aufführungen zu den von Chicks* angesprochenen Themen wie Queerness und Weltoffenheit widmet.

Die Absage "schmerzt uns umso mehr, da es bereits im Vorfeld Irritationen in der Bevölkerung und Provokationen in Richtung der Inszenierung gab", so Löschner, "wohlgemerkt in Unkenntnis des künstlerischen Produkts."