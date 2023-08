Lichtenstein Festival "Begehungen" bringt Kunst zurück ins ehemalige Daetz-Centrum

Lichtenstein wird zur Kunstgalerie. Dort wird am Donnerstag das Festival "Begehungen" eröffnet. Es ist die 20. Auflage und findet zum zweiten Mal nicht in Chemnitz statt. Künstler aus aller Welt haben zum Festivalmotto "et cetera pp" Bilder, Plastiken, Filme und Installationen geschaffen. Ausstellungsort ist das Palais in Lichtenstein, das bis vor kurzem noch das Daetz-Centrum beherbergt hat.