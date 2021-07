Der Trabi ist halb blau und halb beige gestaltet, in "seinen typischen Farben", wie Gruner sagt. Auf der einen Seite ist ein Schwan, das Wappentier von Zwickau, zu sehen, auf der anderen entsteht gerade das Sachsenring-Werk. Auf der Motorhaube wird der Motor des Zweitakters abgebildet. "Wir wollten Motive mit Zwickau-Bezug", erzählt Lang. Der Trabi wurde gewählt, weil er so eng mit Zwickau verknüpft ist und weil er seit diesem Jahr als Oldtimer gilt. Er steht auf Paletten, die seitlich noch mit Platten mit weiteren Motiven verziert werden. So sind unter anderem Entwürfe für Trabis zu sehen, die nie gebaut wurden.

Das Kunstprojekt soll "Kunst in den Alltag bringen", sagt Strobel. "Die Leute bleiben stehen, kommen ins Gespräch und machen Fotos." Auch sie selbst und Lang erzählen immer wieder von ihren eigenen Erinnerungen an den Trabant. Renate Lang ist die Witwe des Trabant-Vaters Werner Lang und hat auch selbst lange als Chefin der Lohnbuchhaltung im Sachsenring-Werk gearbeitet.

Am Schluss kommt eine spezielle Technik zum Einsatz, bei der ein dünnes Kissen unters Fenster gezwängt und dann aufgepumpt wird. Nach rund 25 Minuten ist es geschafft und das scheinbar recht einbruchsichere Auto springt auf. Mit dreieinhalb Stunden Verspätung nimmt Gruner die Arbeit wieder auf. Er ist sich sicher, das Kunstwerk trotzdem rechtzeitig fertigstellen zu können. Zu sehen ist es dann bis zum 11. August auf dem Kornmarkt. Die Platten an den Paletten werden am Ende versteigert. Der Erlös geht als Gage an den Künstler.