Für in der Ukraine ansässige Zulieferer habe sich die Lage durch den Krieg verschärft. Dadurch kommt es weiter zu Lieferengpässen. Nicht betroffen sei die Karosserieproduktion der D-Klasse in Zwickau sowie die Herstellung von Motoren in Chemnitz. Seit Dienstag stehen die Bänder in Zwickau still, seit Mittwoch in Dresden. Die Beschäftigten wurden in Kurzarbeit geschickt.