Im Prozess um den Tod eines Babys hat das Landgericht Zwickau die Eltern aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Landgericht verwues am Montag auf ein rechtsmedizinisches Gutachten, wonach sowohl eine natürliche Ursache, etwa ein Herzfehler, aber auch eine unnatürliche Ursache für den Tod des sechs Monate alten Jungen 2017 in Elsterberg im Vogtland in Frage kämen. Zudem habe eine Psychologin Zweifel an einer früheren Aussage einer Zeugin - der damals erst drei Jahre alten Schwester des toten Babys. das Kind will die Tat beobachtet haben.