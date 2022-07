Landratswahl Sachsen Zehn Stimmen machen Landratsposten in Zwickau aus

Aus dem Sieger könnte also noch eine Siegerin werden. Dorothee Obst will zunächst die Feststellung des Wahlergebnisses am Mittwoch abwarten, wie sie auf Anfrage MDR SACHSEN mitteilte. "Ich freue mich aber dennoch sehr, dass wir so gut abgeschnitten haben", erklärt die Zweiplatzierte. Unregelmäßigkeiten bei der Wahl sehe sie nicht.