Wenn Maik Schenker nicht an neuen Legowerken sitzt, arbeitet er als Hochschulprofessor an der Staatlichen Studienakademie in Glauchau. Nach seinen Vorlesungen nimmt er sich dann Zeit und werkelt daheim in seiner Legowerkstatt. Dort baut er auch gern an Modelleisenbahnen, die er in seine Legowelt integriert: "Damit sich auf der Anlage was bewegt."