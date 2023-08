Zu den Begehungen im Palais in Lichtenstein kamen 2023 fast 6.000 Besucher.

Fast 6.000 Besucher haben in den zurückliegenden elf Tagen das Kunstfestival "Begehungen " im leerstehende Palais in Lichtenstein bei Zwickau besucht.

Festivalsprecher Lars Neuenfeld ist froh, dass es gelungen sei, so viele Menschen für eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst zu begeistern. "Das ist schon in Großstädten keine Selbstverständlichkeit, in einer Kleinstadt erst recht nicht", teilte er mit.