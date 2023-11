Ein Schlange bildet sich am Montag nicht vor dem "Führerschein-Umtauschmobil" in Lichtenstein. Denn dort läuft der Umtausch wie am Schnürchen. Nach zehn bis 15 Minuten sind die Formalitäten erledigt und der nächste Kunde kann in den Bus steigen.

Etwa 80 Termine seien pro Tag im Umtauschmobil per Anmeldung möglich, sagt Heike Hoffmann, die Sachgebietsleiterin der Führerscheinbehörde im Landkreis Zwickau. "Dazu kommen noch eine Menge unangemeldete Personen, sodass wir etwa 120 Führerscheine am Tag tauschen können."

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Das "Rundum-sorglos-Paket" käme gut an. "Wir ersparen den Leuten lange Wege zur Führerscheinbehörde in Glauchau." Vor Ort müsse der Antrag gestellt und notfalls ein Foto gemacht werden. "Der neue EU-Führerschein kommt dann ganz bequem per Post zu den Antragstellern", sagt Hoffmann.

Bis zum Jahresende müssten im Landkreis Zwickau noch etwa 7.000 Führerscheine getauscht werden.

Wechsel bringt für Autofahrer keine Nachteile

Für die Autofahrerinnen und Autofahrer bringe der Umtausch keine Nachteile, betont Hoffmann. "Die Bezeichnung ändert sich, aber jeder darf weiterhin die Fahrzeuge fahren, für die sein Führerschein bisher galt." Einzige Ausnahme seien die Führerscheine für Lkw, für die man ab dem Alter von 50 Jahren eine ärztliche Untersuchung benötigt.

Rechteckig, praktisch, gut...

Die Leute in Lichtenstein, die am Montag zu dem auffällig bemalten Kastenwagen auf dem Lichtensteiner Neumarkt gekommen sind, loben den außergewöhnlichen Service der Führerscheinbehörde. "Ich bin begeistert, weil ich jede Menge Zeit gespart habe, sagt Cornelia Klitzsch." Der Weg von ihrem Wohnort nach Glauchau zur Behörde sei schließlich viel weiter.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Auch Angela Meier lobt den Service. "Ich habe telefonisch den Termin beim Umtauschmobil gemacht und hier ging alles fix. Das ist wirklich sehr bürgerfreundlich."

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Auch René Palm schließt sich an. "Das ist ein schickes Angebot, das mir weite Wege erspart."

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Das Umtauschmobil ist weiterhin auf Tour

Noch drei mal wird das Führerschein-Umtauschmobil in diesem Jahr im Landkreis Zwickau Station machen. Am 14. November hält der Bus in Langenbernsdorf, am 21. November in Kirchberg und am 27. November in Gersdorf.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich