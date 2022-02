Das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) hat bei einer Hausdurchsuchung in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) NS-Devotionalien, Waffen und Waffenteile sichergestellt. Wie das LKA mitteilte, wurden insgesamt 200 Gegenstände in der Wohnung eines 31 Jahre alten Tatverdächtigen sichergestellt.

Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil der Zoll in Frankfurt am Main eine Bestellung einbehalten und an die Staatsanwaltschaft Zwickau weitergeleitet hatte. Dabei handelte es sich den Angaben zufolge um vier Griffschalen für Pistolen, die mit Hakenkreuz und Reichadler versehen waren. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf und veranlasste die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen.