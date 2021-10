Auf Nachfrage räumt Unternehmer Sven Schürer ein, dass ihm seine Fachkenntnis aus dem Metallbau und das Know-how seiner Firma beim Umbau der Lok zum Hotel durchaus geholfen haben. Immerhin gibt es keinerlei Standard-Ausstattung für Zimmer in Form eines Lokkastens. Die Klimatisierung und die zu öffnenden Fenster sind an ein anderes Projekt des Unternehmers angelehnt, der auch Expeditionsfahrzeuge ausrüstet. Das Lokhotel soll ganzjährig geöffnet sein und bei jeder Witterung eine angenehme Atmosphäre bieten.



Eines der Zimmer ist für Familien mit Kind eingerichtet, wobei das Kinderbett an einer Lokfront liegt und ein wenig an eine Abenteuerspielhöhle erinnert. Platz wäre dort auch für zwei kleinere Kinder, die gut miteinander klar kommen. "Wir wollten es cool einrichten", sagt Schürer. Das mittlere Zimmer ist komplett barrierefrei. Rollstuhlfahrer gelangen über einen Lift ins Lokhotel. Das dritte Zimmer wiederum lässt besonders die Herzen der Eisenbahnfans höher schlagen. In ihm ist ein Teil des Führerstands erhalten – und es hat Ausblick zum heutigen Haltepunkt der Erzgebirgsbahn, die einmal in der Stunde talwärts nach Zwickau und einmal in der Stunde bergwärts ins Westerzgebirge mit Anschluss ins böhmische Karlovy Vary (Karlsbad) fährt. Von weniger Sonderzügen im Jahr und zwei Übergabe-Güterzügen pro Woche abgesehen, geht es an der Bahnstrecke eher beschaulich und vor allem ruhig zu.