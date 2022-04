Die Fernsehlotterie ist nach eigenen Angaben die soziale Lotterie im Auftrag der ARD und den kommunalen Spitzenverbänden. Seit 1956 flossen mehr als zwei Milliarden Euro in soziale Projekte. Allein in Sachsen wurden 2021 insgesamt 16 Projekte mit 1.432.583 Euro gefördert. So bekamen zum Beispiel das Familienzentrum Crottendorf, die Begegnungsstätte Kochstube in Görlitz, das Hospiz Torgu und die Caritas in Plauen Geld zur Verfügung gestellt.