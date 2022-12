Einen Hoffnungsschimmer gebe es dennoch, sagt der KVS-Vorsitzende: Das Interesse am Hausarztberuf habe in den letzten Jahren unter Studierenden zugenommen. Doch viele Mediziner bleiben nach dem Studium lieber in den großen Städten. Landarzt Rainer Lohmann glaubt deshalb, dass Sohn Christoph es schwer haben wird, in Zukunft einen Praxispartner oder eine Praxispartnerin nach Callenberg zu locken. "Was kann er denn bieten? Er kann einen Arbeitsplatz bieten. Aber den kriegt ein Arzt überall, ob das jetzt in Chemnitz ist oder in Dresden oder sonst wo. Aber er kann ihm hier nichts drumherum bieten", so Lohmann.