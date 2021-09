In Crimmitschau ist am Mittwochabend ein 32 Jahre alter Mann von Unbekannten angeschossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der aus dem Irak stammende Mann zuvor von mehreren Männern verfolgt worden. Einer der Männer hat demnach den Schuss abgegeben. Mit Schusswunden an beiden Oberschenkeln rettete sich das 32-Jährige Opfer in eine Tankstelle in der Friedrich-August-Straße. Wenig später wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Kriminaltechniker waren am Tatort, um die Spuren zu sichern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei einen ausländerfeindlichen Hintergrund aus.