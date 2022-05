Beim Blättern in einer Feinkostzeitschrift ist Yvonne Richter auf einen Bericht zum World Marmelade Awards and Festival in Großbritannien gestoßen. Ihr erster Gedanke: "Tolle Idee." Ihr zweiter: "Das wäre mal etwas, um Feedback von Profis für unsere Marmeladen zu bekommen", erinnert sich die Zwickauerin im Gespräch mit MDR SACHSEN. Mit Ehemann André betreibt sie ein Feinkostgeschäft in der Innenstadt in Zwickau. Als Hobby kochen sie Marmeladen und Konfitüren. Nun hat es das Ehepaar schriftlich von der Insel: Sie gehören zu den Besten der Welt.