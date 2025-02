Bildrechte: MDR/Heiko Barthel

Nach Magdeburg und München Meerane hat für Straßenfasching Sicherheit erhöht

14. Februar 2025, 17:31 Uhr

Nach den Anschlägen in den vergangenen Wochen in Magdeburg und zuletzt München haben verschiedene Städte entschieden, in diesem Jahr keine Faschingsumzüge zu veranstalten. So wird es zum Beispiel in Aschaffenburg, Erfurt, Kempten und Marburg keine Umzüge geben. In Meerane dagegen wird der Umzug am Sonnabend stattfinden - mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Erwartet werden bis zu 10.000 Zuschauer an der Strecke.