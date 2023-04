In Chemnitz und Zwickau können Studierende ab dieser Woche dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel in die Mülltonne fliegen. In Mensen und Cafeterias beider Hochschulen gibt es ab sofort kurz vor Ausgabeschluss Essen zum Schnäppchenpreis, wie das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau mitteilte. Die Speisen können in Mehrwegboxen mitgenommen werden. Das Studentenwerk will damit nach eigenen Angaben erreichen, dass nicht so viel Essen weggeworfen wird. Allein an der Universität in Chemnitz würden pro Woche mehrere Hundert Kilo Lebensmittel in den Müll fliegen, heißt es.

In der Mensa Chemnitz bekommen Studierende ab sofort kurz vor Küchenschluss vergünstigtes Essen. Bildrechte: Studentenwerk Chemnitz-Zwickau