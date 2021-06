"Als Teenie, so mit 16, konnte ich mir nicht vorstellen, auf dem Hof zu arbeiten", sagt sie. "Aber zum Abi war mir dann klar, dass ich es machen will." In Dresden studierte sie dann Agrarwissenschaften. Auf dem Hof packt die ganze Familie mit an. Ihre Eltern und Luisa Hochstein arbeiten in Vollzeit, Onkels und Cousins helfen in ihrer Freizeit mit. "Auch mein Opa fährt mit über 80 Jahren noch Traktor", erzählt sie.