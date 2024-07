Die Miniwelt in Lichtenstein feiert in dieser Woche ihren 25. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums wurde im Miniaturpark eigens eine neue Attraktion eingeweiht, wie Projektleiterin Bettina Anders MDR SACHSEN sagte. Mit dem neuen Modell der "Hängenden Gärten" sei die Ausstellung der sieben antiken Weltwunder in Miniatur komplett.