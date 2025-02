Außer den Orten seien auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten vorgeschlagen worden, hieß es. Dazu zählten unter anderem die Sächsische Schweiz, Schloss Moritzburg und das August Horch Museum Zwickau.



Da auf dem Spielfeld nur Platz für 22 Orte ist, geht es nun bis Ende Februar an die Auswahl. An der Entscheidung können sich alle per Voting beteiligen. "Jeder hat drei Stimmen und jeder kann täglich einmal abstimmen", so die Spielemacher.



Im Rahmen der Monopoly-Regionaledition gibt es bereits Spiele unter anderem für Radebeul, Dresden, Chemnitz, Leipzig, das Erzgebirge und die Sächsische Schweiz.