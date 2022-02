Prozessbeginn Familienvater wegen Doppelmord in Werdau vor Gericht

Ein Familienvater soll im August vergangenen Jahres seine Ehefrau und seinen drei Jahre alten Sohn getötet haben. Die Polizei fand die Leichen in der gemeinsamen Wohnung in Werdau. Auslöser für die Tat soll ein Streit gewesen sein. Der Angeklagte sitzt bereits in Untersuchungshaft. Von Dienstag an muss er sich wegen zweifachen Mordes vor dem Landgericht Zwickau verantworten.